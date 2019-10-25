"Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Сочи на зимний сезон

"Аэрофлот" переходит на зимнее расписание, которое будет действовать с 27 октября 2019 года до 29 марта 2020 года.

СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Российская авиакомпания "Аэрофлот" 27 октября переходит на зимнее расписание полетов, в нем будет увеличено количество рейсов на популярные курорты и в ряд городов России, сообщила пресс-служба компании.

В зимний сезон увеличится количество рейсов в Сочи с 77 до 84 в неделю.

Существенно увеличится частота полетов "Аэрофлота" по ряду маршрутов из Москвы и в другие города России и СНГ: Волгоград - с 35 до 42 в неделю, Екатеринбург - с 63 до 70 в неделю, Красноярск - с 21 до 28 в неделю, Минеральные Воды - с 35 до 42 в неделю, Нижневартовск - с 14 до 21 в неделю, Оренбург - с 14 до 28 в неделю, Ростов-на-Дону - с 28 до 56 в неделю, Санкт-Петербург - со 140 до 154 в неделю, Челябинск - с 35 до 42 в неделю и Уфу - с 49 до 56 в неделю, а также Минск - с 35 до 42 рейсов в неделю.

Отмечается, что увеличится количества рейсов по целому ряду международных маршрутов в сравнении с летом. "Аэрофлот" значительно нарастит частоту полетов на популярных курортных направлениях: в Дубай (с 21 до 28 рейсов в неделю), Бангкок (с семи до 14 рейсов в неделю) и Пхукет (с пяти до 15 рейсов в неделю).

Всего в зимнем сезоне "Аэрофлот" будет выполнять полеты по 149 направлениям в 53 странах. Маршрутная сеть компании охватит 55 авиалиний на территории России, 17 пунктов в семи государствах СНГ и 77 направлений за рубежом. В зимнем сезоне 2019-2020 годов группа "Аэрофлот" будет выполнять рейсы по 298 маршрутам (242 не повторяются) в 56 странах.

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