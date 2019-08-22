"Вероятность есть": авиакомпании России могут начать летать в Сухум

О том, какие российские авиакомпании могут расширить свою маршрутную сеть до Абхазии и какие трудности их поджидают на этом пути, читайте в материале Sputnik.

Некоторые российские авиакомпании не исключают организации рейсов из городов России в Абхазию после ввода в эксплуатацию "Международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба". Как выяснил Sputnik Абхазия, расширить свою маршрутную сеть за счет сухумского направления могут Red Wings и "Победа"

Sputnik Абхазия - Алексей Стефанов, Лев Рыжков

Нужен спрос

"Авиакомпания "Победа" постоянно рассматривает разные новые направления для развития своей маршрутной сети, и зачастую выбор зависит от наших клиентов – они нам часто пишут свои пожелания по маршрутам. И, конечно, от аэропортов, которые нас приглашают, и предлагают условия для полетов и развития", - пояснила Sputnik Абхазия пресс-секретарь "Победы" Елена Селиванова и добавила, - "Если бы были хорошие условия и пожелания наших клиентов. Мы рассматриваем все что угодно для развития нашей маршрутной сети".

"Победа» входит в группу "Аэрофлот". Малобюджетный перевозчик имеет разветвленную сеть полетов по России. "Победа" также совершает полеты в Нидерланды, Германию, Австрию, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Италию, Испанию, Словакию, Армению, Чехию, Черногорию, Израиль, Латвию, Болгарию и Кипр.

Генеральный директор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев признался, что о решении возродить аэропорт в Сухуме узнал от Sputnik Абхазия.

"Вероятность такая есть. Сейчас я точно не готов сделать предположение", - сообщил глава авиаперевозчика.

Red Wings летают по России и совершают международные рейсы, в частности, в Армению, Узбекистан, Черногорию, Турцию, Хорватию и Сербию.

Размышляют

Другие авиаперевозчики пока не готовы дать однозначный ответ о вводе сухумского направления.

"Сейчас на данный момент мы этот вопрос комментировать не будем. Чисто гипотетически рассуждать на такие вопросы нам не хочется", - сказал Sputnik Абхазия пресс-секретарь "Аэрофлота" Максим Фетисов. - "В Крым мы летаем, но Крым и Сухум – это разные вещи, разные географические точки".

"Пока ввод рейсов в Сухум не планируем", - сообщила пресс-секретарь UTair Наталья Мелехова.

Особый международный статус Абхазии может ограничить развитие сухумского аэропорта, полагает эксперт в области гражданской авиации Дмитрий Ештокин.

"Воздушное пространство как бы "принадлежит" Грузии. Все ограничения связаны с этим. Этот вопрос должен решаться на очень высоком уровне. Я знаю, что правительство Абхазии усердно занимается этим вопросом. Но в первую очередь, решение вопроса – в ведомстве Минтранса и высоких должностных лиц. Я думаю, когда эти вопросы будут решены, интерес у российских авиаперевозчиков к Сухуму есть. Потому что это – южное направление. Но должны быть решены вопросы безопасности и урегулированы территориальные споры", - считает специалист.

Ввод в эксплуатацию сухумского аэропорта обсуждался накануне в Кабинете Министров Абхазии с участием премьер-министра Валерия Бганба и представителей Федерального агентства воздушного транспорта России "Росавиация". Ожидается, что авиагавань сможет принимать рейсы через два года. Постановлением "О присвоении буквенного кода" Международному аэропорту "Сухум" и воздушному пространству Республики Абхазия присвоен международный четырехбуквенный код "URAS" для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации Российской Федерации (AIP).

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