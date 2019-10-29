Акция протеста против проведения презентации книги Давида Маградзе "Джакомо Понти", переведенной на абхазский, черкесский и осетинский языки, прошла 28 октября.

СУХУМ, 29 окт –Sputnik. Абхазо-адыгская диаспора сорвала презентацию книги грузинского автора в Иордании, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия исполняющий обязанности министра демографии и репатриации Беслан Дбар.

"В Иорданском Хашимитском королевстве 28 октября грузинская и черкесская благотворительные организации планировали проведение некоего симпозиума. В рамках мероприятия должна была быть презентована поэма грузинского автора, переведенная на абхазский, осетинский и адыгский языки", - подчеркнул он.

Данное мероприятие носило провокационный характер и было направлено на раскол абхазо-адыгской диаспоры, уверен Беслан Дбар.

"Активисты абхазо-адыгской диаспоры (представители организации "Диуана Абаза" – ред.) сорвали мероприятие в здании Адыгэ-Хасэ, которое располагается в западной части Аммана. Зная о том, что там должна пройти встреча, активисты абхазо-адыгской диаспоры с транспарантами, абхазскими и адыгскими флагами зашли в это здание и сорвали выступление посла Грузии в Иордании. Посол был вынужден покинуть зал", - сказал Беслан Дбар.

На плакатах представителей абхазо-адыгской диаспоры были надписи: "Тебе не рады", "Свободу Абхазии" и так далее.

"Я думаю, что мероприятия гуманитарного характера можно проводить в любом государстве. Но организаторы преподнесли мероприятие так, что руководство Грузии печется об абхазском языке, что переводит на абхазский произведения грузинских классиков и так далее. Одним словом, это гуманитарная ловушка, в которую хотели попасть некоторые представители нашей диаспоры, но вовремя отреагировав, мы провели мирную акцию, которая прошла без шума в рамках демократии", - сказал Дбар.

Ранее Министерство по репатриации Абхазии сделало заявление, в котором призывало представителей абхазо-адыгской диаспоры в Иордании не поддаваться провокационным действиям представителей Грузии, так как данное мероприятие направлено на раскол диаспоры, проявить выдержку и принять мудрое решение, сохранить стабильность и спокойствие.

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