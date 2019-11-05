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В один кулак: совместные учения ВМФ и ВКС России прошли у берегов Сирии

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© Видео Минобороны РФ
Sputnik Абхазия

Министерство обороны России опубликовало кадры совместных учений Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, которые прошли в акватории Средиземного моря.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Российские военные корабли и авиация ВКС России провели совместные учения по обеспечению безопасности судоходства в Средиземном море у побережья Сирии. В маневрах принимали участие пять кораблей и судов обеспечения, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и истребители Су-35С, а также береговой ракетный комплекс "Бастион".

Особенностью этих учений стало то, что в них приняли участие силы Черноморского и Балтийского флотов. На видео можно увидеть, как военные моряки ведут огонь из артиллерийских установок главного калибра, ставят дымовые завесы для отражения ударов с воздуха, уничтожают из пулеметов и зенитных установок плавающие мины и планирующие боеприпасы.

Моряки и летчики также отработали взаимодействие по оперативному реагированию. Фрегат "Адмирал Макаров" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" вышли из-под удара условного противника и выдвинулись на оперативный простор в назначенном районе Средиземного моря.

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Теги:
Министерство обороны РФ, Россия, ВМФ РФ


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