Ученые из России создали прибор для экспресс-анализа вина

Действующие в настоящее время методы анализа требует дорогостоящего и громоздкого оборудования, специализированных приборов и длительной подготовки образцов тестируемой продукции.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) создали прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.

Отмечается, что процесс анализа напитка занимает не более одной минуты, включая подготовку образца.

Данным вопросом в институте занялись после обращения коллег из института безалкогольной и винодельческой промышленности ВНИИПБиВП, попросивших провести исследования образцов напитков для разработки методов определения фальсификата.

"Наиболее перспективным оказалось направление, связанное с применением спектрофотометрии. При проведении дополнительных исследований была определена зависимость изменения спектра поглощения электромагнитного излучения (света - ред.) от наличия синтетических красителей в окрашенных прозрачных соках и винах", – отметил начальник научно-исследовательского отделения акустооптических измерений и лазерной оптоэлектроники ВНИИФТРИ Алексей Апрелев.

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Устройство получило название фотоспектрометрический анализатор синтетических красителей.

Разработанный макет быстро и понятно дает информацию о качестве напитка. При этом он может использоваться на производстве и в розничной продаже, в отличии от ныне действующих методов анализа, которые требуют проведения анализа в специализированных лабораториях.

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