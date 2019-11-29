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Автомобиль Следственного комитета РФ у здания Симоновского суда Москвы.

Осторожно, яд: силовики изъяли тонны опасного алкоголя на Кубани

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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В Краснодарском крае правоохранители обнаружили масштабное подпольное производство алкогольных напитков. В Геленджике, Динском районе и Горячем Ключе прошли обыски и изъята крупная партия фальсифицированного алкоголя.

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Деятельность организованной группы, продававшей опасную для здоровья алкогольную продукцию, пресечена в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 43 и 50-летних мужчин и иных лиц, которые подозреваются в незаконном сбыте фальсифицированной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности", - информирует ведомство..

В жилищах подозреваемых и их родственников, а также в складских и иных помещениях, находящихся в Геленджике, Горячем ключе и Динском районе проведено 11 обысков, в ходе которых изъято более 25 тонн спиртосодержащей продукции, в том числе этилового спирта. Вся обнаруженная спиртосодержащая жидкость изъята, отмечает пресс-служба.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Выйти на подпольную сеть сыщикам удалось летом 2019 года, когда в Геленджике была изъята небольшая партия контрафактного алкоголя. Напитки продавались отдыхающим в кафе одной из мини-гостиниц.

Впоследствии было установлено, что реализуемая продукция содержит токсичные примеси, а также опасные для жизни и здоровья вещества - гексанол, бензальдегид и ацетон, наличие которых в алкогольной не допускается в любой концентрации.

В настоящее время по делу задержан 43-летний предполагаемый организатор бизнеса, решается вопрос о заключении его под стражу. С иными фигурантами проводятся необходимые следственные действия.

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Теги:
Следственный комитет РФ, Кубань, водка


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