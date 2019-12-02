РЖД начнут продавать билеты на автобусы, самолеты и пароходы в 2020 году

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Российские железные дороги в начале 2020 года запустят на своем сайте и в приложении продажу билетов не только на поезда, но и на самолеты, автобусы, водный транспорт и, возможно, поездки в такси, сообщил на брифинге директор компании по IT Евгений Чаркин, пишет РИА Новости.
"В первую очередь ж/д, авиа, автобусы. С такси тоже мы прорабатываем. И даже водный транспорт", - сообщил Чаркин.
Он уточнил, что речь идет о продаже авиабилетов и билетов на поезда не только в России, но и за границу. Что касается автобусов, то речь идет о междугородних внутри России.
Говоря о стоимости билетов, Чаркин уточнил, что билеты на поезд будут продаваться без комиссии. "С точки зрения других видов транспорта, конечно же, мы будем стараться монетизировать свои сервисы", - отметил он.
Из России в Абхазию в зимний период ходит один поезд – "Москва-Сухум-Москва". В курортный сезон ежедневно в Абхазию ходит три поезда, два московских и один – "Санкт-Петербург - Сухум". Эти поезда ходят с конца мая до конца августа.
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