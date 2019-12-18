Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии в России

Документ направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Госдума России приняла закон, устанавливающий правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в РФ.

Закон вводит ряд терминов. Само вино в документе определяется как пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5% до 18%, изготовленная исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже в России.

Также вводится понятие - "вино России": вино (включая крепленые и игристые напитки), полностью, на 100%, произведенное из винограда, выращенного в РФ.

При производстве вина (включая крепленое и игристое) закон запрещает переработку или использование для выпуска напитка импортированных в Россию винограда, вина и виноградного сусла, в том числе концентрированного.

В целях противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции закон определяет, какая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, запрещая ее производство и оборот.

Фальсификатом будут считаться напитки, которые сопровождаются ложной или неточной информацией, вводящей потребителя в заблуждение относительно состава, свойств, качества, происхождения или производителя.

Производители и продавцы должны будут довести до сведения потребителей информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, из которого произведено вино. На этикетке виноградосодержащего алкоголя крепостью не более 22% должно быть указано, что эти напитки не являются вином.

Закон имеет отложенный период вступления в силу - через 180 дней с момента публикации.

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