"Ты супер!": стартовал кастинг четвертого сезона детского музыкального конкурса

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Телеканал НТВ и Международное информационное агентство и радио Sputnik объявило о начале кастинга четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.
Принцип конкурсного отбора остается прежним: участниками проекта "Ты супер!" смогут стать дети из приемных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов от 7 до 18 лет из всех городов России и стран СНГ.
Для того чтобы принять участие в кастинге нужно отправить на электронный адрес редакции Sputnik Абхазия info.abk@sputniknews.com:
- Видео, в котором участник кастинга представляется (фамилия и имя, возраст, город и статус: проживаю в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой) и несколько записей выступлений ребенка. Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах.
- Заполненную заявку.
Результаты первого отборочного тура будут опубликованы весной 2020 года.
Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Победительницей первого сезона "Ты супер!" стала Валерия Адлейба из Абхазии.
За два года существования проект "Ты супер!" помог 174-м юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.
Вчерашние участники "Ты супер!" - частные гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. Выступление победительницы второго сезона шоу "Ты супер!" Дианы Анкудиновой вошло в тройку самых популярных видео российского сегмента YouTube в 2018 году.
Валерия Адлейба ведет авторскую программу "Нетрудный возраст" на радио Sputnik Абхазия. Ведущие и гости программы говорят с детьми на взрослые темы - как найти себя, правильно поставить цель и добиться результата.
Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
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