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"Ты супер!": стартовал кастинг четвертого сезона детского музыкального конкурса

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200130/1029342506/Ty-super-startoval-kasting-chetvertogo-sezona-detskogo-muzykalnogo-konkursa.html

К участию в проекте приглашаются дети, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, или из-за сложной семейной ситуации в школах-интернатах.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Телеканал НТВ и Международное информационное агентство и радио Sputnik объявило о начале кастинга четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.

Принцип конкурсного отбора остается прежним: участниками проекта "Ты супер!" смогут стать дети из приемных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов от 7 до 18 лет из всех городов России и стран СНГ.

Для того чтобы принять участие в кастинге нужно отправить на электронный адрес редакции Sputnik Абхазия info.abk@sputniknews.com:

  • Видео, в котором участник кастинга представляется  (фамилия и имя, возраст, город и статус: проживаю в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой) и несколько записей выступлений ребенка. Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах.
  • Заполненную заявку.

Результаты первого отборочного тура будут опубликованы весной 2020 года.

Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Победительницей первого сезона "Ты супер!" стала Валерия Адлейба из Абхазии.

© Sputnik /
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За два года существования проект "Ты супер!" помог 174-м юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.

Вчерашние участники "Ты супер!" - частные гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. Выступление победительницы второго сезона шоу "Ты супер!" Дианы Анкудиновой вошло в тройку самых популярных видео российского сегмента YouTube в 2018 году.

Валерия Адлейба ведет авторскую программу "Нетрудный возраст" на радио Sputnik Абхазия. Ведущие и гости программы говорят с детьми на взрослые темы -  как найти себя, правильно поставить цель и добиться результата.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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