"Ты супер!": стартовал кастинг четвертого сезона детского музыкального конкурса

К участию в проекте приглашаются дети, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, или из-за сложной семейной ситуации в школах-интернатах.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Телеканал НТВ и Международное информационное агентство и радио Sputnik объявило о начале кастинга четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.

Принцип конкурсного отбора остается прежним: участниками проекта "Ты супер!" смогут стать дети из приемных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов от 7 до 18 лет из всех городов России и стран СНГ.

Для того чтобы принять участие в кастинге нужно отправить на электронный адрес редакции Sputnik Абхазия info.abk@sputniknews.com:

Видео, в котором участник кастинга представляется (фамилия и имя, возраст, город и статус: проживаю в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой) и несколько записей выступлений ребенка. Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах.

Заполненную заявку.

Результаты первого отборочного тура будут опубликованы весной 2020 года.

Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Победительницей первого сезона "Ты супер!" стала Валерия Адлейба из Абхазии.

За два года существования проект "Ты супер!" помог 174-м юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.

Вчерашние участники "Ты супер!" - частные гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. Выступление победительницы второго сезона шоу "Ты супер!" Дианы Анкудиновой вошло в тройку самых популярных видео российского сегмента YouTube в 2018 году.

Валерия Адлейба ведет авторскую программу "Нетрудный возраст" на радио Sputnik Абхазия. Ведущие и гости программы говорят с детьми на взрослые темы - как найти себя, правильно поставить цель и добиться результата.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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