Находящегося в федеральном розыске россиянина задержали на границе с Абхазией

Мужчина следовал из Республики Абхазия в Российскую Федерацию и был задержан при осуществлении пограничного контроля в МАПП "Адлер".

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Гражданин России, 1974 года рождения, находящийся в федеральном розыске за совершение преступления по статье УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" был задержан на российско-абхазской границе. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Задержанный передан инициатору розыска для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.

Отмечается, что наряду с возрастающими пассажирским и транспортным потоками, также больше становится людей, пытающихся незаконно пересечь российско-абхазскую границу.

Так в 2019 году в пунктах пропуска на участке ответственности Пограничного управления ФСБ России было выявлено более 180 лиц, находящихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках, а также лиц, возможно причастных к экстремистской деятельности.

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