Лучше, чем море: как собираются спасать сезон туроператоры Турции

Турция занимает шестое место в общем мировом рейтинге по популярности у туристов, в этой сфере в стране заняты около двух миллионов человек.

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Туроператоры Турции надеются избежать краха из-за пандемии коронавируса, сместив летний сезон и "перепрофилировав" потоки туристов с пляжей на экскурсии.

Как рассказал РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны Фируз Баглыкайя, максимальный поток отдыхающих в Турции ждет в сентябре-октябре. В это время еще тепло и вполне подходит для пляжного отдыха.

"По российским меркам на юге Турции в это время почти лето, и те россияне, которые приедут в Турцию в более позднее время, смогут оценить нашу страну еще лучше, чем в привычное для них летнее время, для них это может быть настоящим открытием. К тому же в это время не настолько жарко. Так что можно сказать, что сезон будет удлинен", — сказал Баглыкайяю.

По его словам, для россиян, которые чаще всего приезжают на море, осенний отдых в Турции может быть дополнительным шансом продлить лето.

А сам сезон, по словам Баглыкайя, может продлиться и до декабря, при этом главным в этом году для туристической отрасли бедет не море и развлечения, а уровень безопасности, который власти принимающей страны могут обеспечить для туристов.

"Поэтому туристы, возможно, захотят посмотреть культурно-исторические достопримечательности Турции, которых раньше не видели. И посетив их, обнаружат, что там не хуже, а может, и лучше, чем на море", — добавил собеседник агентства.

На этой на сайтах российских туроператоров появилась информация о возможности бронирования с 1 июня номеров в местах размещения туристов в Абхазии, несмотря на то, что согласно указу президента Абхазии Аслана Бжания, в связи с эпидемиологической ситуацией в республике и опасностью массового распространения коронавирусной инфекции до 1 июня ограничен въезд через абхазо-российскую границу иностранных граждан и лиц без гражданства, а бронирование номеров в отелях также запрещено до начала лета.

Заместитель министра по туризму Абхазии Астамур Барциц подтвердил Sputnik, что бронирование номеров в отелях и гостиницах Абхазии до принятия решения о снятии ограничительных мер, предписанных руководством республики, является нарушением и подчеркнул, что смысла в бронировании даже на поздние сроки нет, так как еще не ясно, когда будет открыта граница и сняты ограничения.

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