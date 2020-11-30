Вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на удаленку

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Все учебные заведения Москвы и Санкт-Петебурга переведены на дистанционную форму обучения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, говорится в Telegram-канале Минобрнауки. Об этом сообщает РИА Новости.
В сообщении указывается, что ряд региональных вузов также переведены на удаленное обучение.
Министерство разработало рекомендации для эффективной организации удаленного обучения в вузах.
Минобрнауки ранее издало приказ о переводе студентов московских вузов на дистанционное обучение. Региональным вузам также рекомендовалось уйти на удаленный формат обучения.
Общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 2 295 654 человек. Умерли 39 895 человек, вылечились — 1 778 704.
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