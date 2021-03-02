"Огонь" на трассе: юные робототехники из Гагры взяли "бронзу" на соревнованиях в Сочи

Муниципальный конкурс по робототехнике, в котором участвовали ученики гагрского центра развития "Исток", прошел в Сочи с 27 по 28 февраля.

СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Юные робототехники из Гагры взяли "бронзу" на соревнованиях в Сочи, рассказала корреспонденту Sputnik преподаватель центра развития "Исток" Карина Блинова.

"В этом году я начала вести занятия по робототехнике в центре развития "Исток" в Гагре, руководитель которого Елена Шарова. У нас есть три группы по три человека, и все они приняли участие в муниципальном конкурсе по робототехнике, организованном лицеем "Сириус" в Сочи. Наши ребята из команды "Огонь" заняли третье место в категории "линия начинающая" с роботом из конструктора "Лего", который они сами собрали и спрограммировали", - отметила Блинова.

© Foto / Карина Блинова Муниципальный конкурс по робототехнике

По условиям конкурса, уточнила педагог, робот юных умельцев должен был проехать на время по специальной трассе. Ученики из Гагры – Алексей Калашников, Амир Айба и Эрик Календжян показали третий результат. Блинова также подчеркнула, что это первое участие в конкурсах ее воспитанников, и готовились они к нему полтора месяца.

Карина вместе с супругом Дмитрием Блиновым переехали в Абхазию меньше года назад. До этого она 11 лет преподавала робототехнику в Москве. В центре "Исток", который работает уже три года, помимо кружка по робототехнике, также преподают абхазский и английский языки, изобразительное искусство, есть логопед.

Первый успех своих учеников, призналась Блинова, она приняла с большим воодушевлением. В будущем преподаватель планирует выезжать вместе с подопечными на другие подобные соревнования и наладить контакты с руководителями кружка по робототехнике в Сухуме, если позволит пандемия.

Муниципальный конкурс по робототехнике проходил в Сочи 27 и 28 февраля. В нем участвовали более 180 команд из Москвы, Сочи, Краснодарского края, Абхазии.

Читайте также: