Назван победитель армейского конкурса "Саянский марш"

Военнослужащие Минобороны Абхазии, участвовавшие в соревнованиях "Саянский марш" в рамках АрМИ-2021, не заняли призового места.

СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Команда России победила на международном армейском конкурсе по ски-альпинизму "Саянский марш", который проводился в рамках армейских международных игр АрМИ-2021 в горах Западного Саяна в Красноярском крае, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.

"По итогам соревнований в общекомандном зачете победила команда России, на втором месте команда Китая и на третьем - команда Узбекистана", - говорится в сообщении.

Военнослужащие в рамках соревнований преодолевали двухдневный 50-километровый лыжный марш с выполнением 12 специальных задач: преодоление подъемов и спусков с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности и разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, транспортировка пострадавшего из труднодоступного района и другие.

"Я искренне желаю всем участникам конкурса новых достижений и новых побед, восхождения на новые более высокие вершины, и, разумеется, нужно делиться своим опытом, передавать его своим товарищам и новому поколению. Новых вам успехов, сибирского здоровья и до встречи на следующем конкурсе", - привели в пресс-службе слова начальника управления физподготовки и спорта Вооруженных сил РФ Андрея Зыкова.

Международный этап соревнований "Саянский марш" проходил с 14 по 17 апреля на базе учебного центра военно-спортивной подготовки "Ергаки" в Красноярском крае, в нем принимали участие восемь команд: команды России, Китая, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии и женская сборная Минобороны России.

Военнослужащие Минобороны Абхазии, участвовавшие в соревнованиях "Саянский марш", не заняли призового места, сообщил корреспонденту Sputnik подполковник Абхазской армии Аляс Ванача.

Подполковник добавил, что абхазских военнослужащих пригласили на сборы альпинистов в Кабардино-Балкарии для восхождения на Эльбрус.

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