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Число полетов авиации НАТО над Черным морем увеличилось в три раза

© Sputnik / Игорь Маслов
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Страны НАТО проявляют в последнее время неподдельный интерес к южным границам России, считают командующий четвертой армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Интенсивность полетов разведывательной авиации НАТО в акватории Черного моря в 2021 году возросла почти в три раза, пишет РИА Новости со ссылкой на командующего четвертой армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николая Гостева.

"Для сравнения: в 2019 году авиация наших западных "партнеров" в южной зоне ответственности выполнила 270 разведывательных полетов, в 2020 году – около 530, а с начала этого года уже более 560", - сказал Гостев в интервью газете "Военный вестник Юга России".

Он отметил, что к самолетам-разведчикам и беспилотникам США присоединялись самолеты Франции, а также тактическая авиация объединенных вооруженных сил НАТО.

"Ни один их пролет не остается незамеченным, средства противовоздушной обороны объединения круглосуточно следят за такими полетами, и мы своевременно на них реагируем, строго соблюдая при этом международные нормативно-правовые нормы и правила, чтобы не допустить нарушения воздушного пространства России", - сказал командующий четвертой армией ВВС и ПВО округа.

Он уточнил, что дежурные по ПВО истребители армии 15 раз поднимались для идентификации и сопровождения зарубежных самолетов.

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