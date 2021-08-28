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Назван способ победить постковидный синдром

© AP Photo / Frank Franklin II
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Sputnik Абхазия
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По его словам, пациенты с постковидным синдромом переносят прививку так же легко, как и те, у кого его нет.

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Вакцинация может помочь преодолеть постковидный синдром, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

При этом он отметил, что пациенты с постковидным синдромом переносят прививку так же легко, как и те, у кого его нет.

"Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, то есть состояние может улучшиться. Вакцинация как раз защищает от постковидного синдрома", — сказал Горелов.

По словам Горелова, прививку стоит делать через полгода после болезни, так как к этому моменту у большинства переболевших COVID-19 титр вируснейтрализующих антител достигает минимума. Ученый подчеркнул, что ничего страшного не произойдет, если привиться раньше.

В России зарегистрировано пять вакцин от коронавирусной инфекции: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона-Н".

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