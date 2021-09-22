Во время летнего турсезона количество пересекающих границу транспортных средств и физических лиц превышает проектную мощность пункта пропуска более чем в четыре раза.

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Свыше девяти миллионов человек пересекли границу России и Абхазии с начала года в обоих направлениях, а также 1,9 миллиона транспортных средств, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Ежедневный пассажирский трафик на границе с Абхазией достигает 49 тысяч человек и 9,5 тысячи транспортных средств.

При этом отмечается, что максимальное время, которое сотрудники Погрануправления тратят на проведение паспортного контроля, составляет до трех минут на одного гражданина, в том числе несовершеннолетнего.

При возникновении у пограничника сомнений в действительности документа или его принадлежности предъявителю сотрудник имеет право провести дополнительный устный опрос, задав уточняющие вопросы.

Пункт пропуска МАПП "Адлер" заработал в 2012 году и включает в себя 24 полосы движения для транспортных средств. В ближайшее время планируется его дальнейшая реконструкция.

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