МИД: Россия продолжит оказывать помощь Абхазии в борьбе с COVID-19

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Россия продолжает оказывать Абхазии многоплановое содействие в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Нацелены на продолжение тесного сотрудничества с братской республикой в сфере здравоохранения", – заявил Зайцев.
Дипломат подчеркнул, что большой вклад в борьбу с коронавирусом в Абхазии вносит мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России, развернутый в Сухуме. Кроме того, с 19 августа по 24 сентября сводный отряд радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота провел комплекс дезинфекционных мероприятий в республике.
Госпиталь работал в Абхазии с октября по март 2020 года и принял на лечение и консультацию около 3,7 тысячи человек. В лабораториях полевого госпиталя провели более 18 тысяч исследований.
Зайцев отметил, что Россия также регулярно поставляет в Абхазию вакцины от коронавируса, тест-системы и различное медицинское оборудование, российские специалисты-медики оказывают абхазским коллегам широкую практическую, методическую и консультативную помощь.
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