МИД: Россия продолжит оказывать помощь Абхазии в борьбе с COVID-19

По состоянию на 29 сентября, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 27775. Выздоровели 22680 человек, скончались 417.

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Россия продолжает оказывать Абхазии многоплановое содействие в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Нацелены на продолжение тесного сотрудничества с братской республикой в сфере здравоохранения", – заявил Зайцев.

Дипломат подчеркнул, что большой вклад в борьбу с коронавирусом в Абхазии вносит мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России, развернутый в Сухуме. Кроме того, с 19 августа по 24 сентября сводный отряд радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота провел комплекс дезинфекционных мероприятий в республике.

Госпиталь работал в Абхазии с октября по март 2020 года и принял на лечение и консультацию около 3,7 тысячи человек. В лабораториях полевого госпиталя провели более 18 тысяч исследований.

Зайцев отметил, что Россия также регулярно поставляет в Абхазию вакцины от коронавируса, тест-системы и различное медицинское оборудование, российские специалисты-медики оказывают абхазским коллегам широкую практическую, методическую и консультативную помощь.

Читайте также: