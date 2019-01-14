Из глубины веков: Ажьырныхуа в объективе Sputnik

Праздник Ажьырныхуа отметили в Абхазии в ночь с 13 на 14 января.

В Абхазии традиционно в ночь с 13 на 14 января отмечают один из самых главных праздников – Ажьырныхуа, или праздник Сотворения мира, который по григорианскому календарю совпадает с Новым годом.

В этот день в семьях, где сохранились священные родовые кузни и наковальни "ажьира", семья, представители одной фамилии, проводят моление.

В разных семьях празднование Ажьырныхуа имеет свои нюансы. Неизменным остается его суть – с наступлением темноты семья в кузне обращается к Богу с просьбой хранить и оберегать их род.

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Ажьырныхуа входит в число государственных праздников и объявлен нерабочим днем.

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