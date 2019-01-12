Злые духи, череп животного и плющ: приметы и ритуалы абхазов на Ажьырныхуа

О том, какие ритуалы абхазы проводят перед праздником и почему нужно оберегать свой дом, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В традиционной культуре абхазов Новый год отмечается не 31 декабря, а 13 января. Как и у многих древних народов, у абхазов это время, когда происходит разделение года надвое. Словом, пограничное состояние природы. Абхазы считали, что в этот период усиливалось действие злых духов.

"Наступает новый этап. В это пограничное время абхазы считали, что усиливается действие злых духов. Согласно философии абхазов, хорошее и плохое следуют друг за другом. Они знали, что перед Новым годом сила зла приумножалась, и зло пыталось одержать верх над добром. Абхазы это понимали и заранее готовились", – рассказала фольклорист Абхазского института гуманитарных исследований Цира Габния.

Подготовка начиналась уже 12 января. Вся семья проводила обряд омовения. Считалось, что вода смывает все плохое.

Чтобы огородить себя и свое жилище от злых духов, абхазы окружали двор деревьями, которые оберегали их. Поэтому в садах часто сажали яблоневые деревья, грушу, дуб, граб.

© Sputnik / Томас Тхайцук Село Ачандара в Абхазии

Оберегами выступали и черепа лошади или медведя. Считалось, что они не пропустят злые духи в дом.

Со временем некоторые ритуалы трансформировались, а некоторые и вовсе подзабылись.

"Например, в старину были своего рода обереги. Чтобы обезопасить себя от злых духов, абхазы приносили в свои жилища шкуру волка, медведя, лисы. Утром 14 января абхазы большое значение придавали первому гостю, который приходил к ним. Если у человека был плохой глаз, то это было нежелательно, но даже в таком случае хозяева не прятались, прежде чем выйти к гостю, хозяин дома проводил защитные обряды. Он обводил шкуры медведя, волка или лисы рукой и говорил: "Если гость пришел с нечистой душой или чем-то плохим, то пусть это плохое останется у него. Также перед домом насыпали линию из золы", – рассказала Цира Габния.

© Sputnik Старинный дом в селе Ачандара

Плющ, орех и священная корова

Сегодня главными оберегами у абхазов считаются ветки плюща и ореха. Утром 14 января хозяин дома собирает венок из плюща, вешает на калитку или входную дверь.

"Издревле веткам плюща придавалось особое значение. Наши предки считали, что у них имеется особая сила, которая может защитить весь дом, всю семью. Обряд внесения и развешивания вечнозеленых веток осуществлялся 14 января, – пишет в своем исследовании абхазский историк Фарид Кобахия.

Организационными делами этого обряда занимался представитель мужского пола, то есть хозяин дома, который являлся главным действующим лицом "постновогоднего" обряда. С самого раннего утра он готовился к совершению обряда. Все начиналось с того, что хозяин дома приводил себя в состояние культурной чистоты, после чего шел на поиски вечнозеленого растения. Перед тем как переступить порог дома с плющевыми ветками, хозяин произносит молитвенную речь:

"… Иа Анц әа ду ҳуҳәоит

улаԥш ҳхызарц, уаҳхылаԥшарц.

Ҳазҭалаз ашықәс лыԥхала ҳҭаларц.

Амашәыр ҳҟәыгаз.

Ҳаҩнаҭа абарақьаҭра агыумыжьырц ҳуҳәоит…".

Затем с веточкой ореха, мужчина обходит все комнаты в доме, рассыпает зерна кукурузы и произносит молитвенную речь.

Некоторые в дом приводят аӡатә (адзатв – жертвенное священное животное, которому надрезают ухо и отпускают в честь кого-либо). Чаще всего в роли священного животного у абхазов выступает избранная корова. Животное угощают праздничной едой.