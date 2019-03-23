Это не аквариум: открылся самый большой в Европе подводный ресторан

Ресторан спроектирован так, чтобы на стекле было минимальное количество отражений, поэтому в дневное время помещение наполнено естественным светом, отфильтрованным зеленоватым цветом воды.

Ресторан, наполовину погруженный в воды Северной Атлантики, открылся для посетителей 21 марта в норвежской коммуне Линдеснес, к юго-западу от Осло. Ресторан называли Under ("Под"), что также означает "чудо" в переводе с норвежского.

Известная проектами Оперного театра в Осло и Мемориала 11 сентября в Нью-Йорке архитектурная фирма Snoehetta выступила автором ресторана.

© Видео AP Завтрак под землей: иорданец открыл ресторан в пещере

На входе гостю кажется, что он попал в сауну — надводная часть ресторана отделана досками. Но, спускаясь по восьмиметровой лестнице, посетитель оказывается в большой обеденной зоне, где могут расположиться около 40 гостей.

Сквозь огромное прозрачное окно ресторана посетители могут видеть подводный мир, и это не аквариум, это настоящая дикая природа. В разное время посетители смогут увидеть различных рыб, морских ежей, крабов и даже тюленей.

Подводных ресторанов в мире существует множество, особенно в теплых тропических водах. Но в Европе это первое подобное сооружение, которое к тому же может выдерживать очень суровую погоду.

Владельцы ожидают, что около 12 000 человек будут обедать здесь ежегодно. Кстати, стоимость полноценного обеда из 18 блюд, приготовленного из местных продуктов и включающего напитки, может доходить до 430 долларов США на человека.

Фото ресторана и его убранства - в фотоленте Sputnik Беларусь.