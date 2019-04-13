Неделя в объективе: арест Ассанжа, черная дыра и Меркель с мячом

Одним из самых обсуждаемых событий уходящей недели стал арест основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в центре Лондона. Ассанж в течение семи лет находился на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище.

Ученым-астрономам удалось впервые получить фотографию черной дыры с помощью Event Horizon Telescope (EHT), виртуального телескопа, состоящего из нескольких радиотелескопов по всему миру. Изображение демонстрирует материал вокруг сверхмассивной черной дыры, которая по размерам превышает всю Солнечную систему.

Предлагаем взглянуть на фотографии, собранные из разных уголков света, чтобы еще раз вспомнить, чем жил мир на уходящей неделе. Запоминающиеся события, а также эмоциональные моменты, запечатленные фотокорреспондентами мировых информационных агентств — в еженедельной фотоподборке Sputnik.