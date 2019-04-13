16:47 13 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.52
  • EUR72.84
Поиск
Фото

Неделя в объективе: арест Ассанжа, черная дыра и Меркель с мячом

Получить короткую ссылку
7 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© REUTERS / Henry Nicholls
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после того, как британская полиция арестовала его в посольстве Эквадора в Лондоне.

Sputnik предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на минувшей неделе.

Одним из самых обсуждаемых событий уходящей недели стал арест основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в центре Лондона. Ассанж в течение семи лет находился на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище.

Ученым-астрономам удалось впервые получить фотографию черной дыры с помощью Event Horizon Telescope (EHT), виртуального телескопа, состоящего из нескольких радиотелескопов по всему миру. Изображение демонстрирует материал вокруг сверхмассивной черной дыры, которая по размерам превышает всю Солнечную систему.

Предлагаем взглянуть на фотографии, собранные из разных уголков света, чтобы еще раз вспомнить, чем жил мир на уходящей неделе. Запоминающиеся события, а также эмоциональные моменты, запечатленные фотокорреспондентами мировых информационных агентств — в еженедельной фотоподборке Sputnik.



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: арест Ассанжа, черная дыра и Меркель с мячом
Спецоперация в Тюмени: кадры с места событий
Ситуация с трудоустройством в Абхазии
Кто в Абхазии работает

Соцсети

Sputnikabkhazia