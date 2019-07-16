Первый шаг: 50 лет назад земляне впервые отправились на Луну

Полвека назад, 20 июля 1969 года, человечество в лице Нила Армстронга впервые ступило на поверхность Луны, миссия "Аполлона-11" стартовала с Земли 16 июля.

Двадцатого июля 1969 года состоялась посадка на Луну запущенного 16 июля с мыса Кеннеди пилотируемого модуля космического корабля "Аполлон-11" с двумя астронавтами США. В это время третий член экипажа оставался в орбитальном модуле. Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну. Астронавты провели фотографирование лунной поверхности, собрали лунные образцы, 24 июля они вернулись на Землю.

Президент Дональд Трамп возобновил разговоры о высадке на Луну и путешествии на Марс после вступления в должность в 2017 году.

Новая программа высадки астронавтов на Луну называется "Артемида", из бюджета на нее уже выделено 1,6 млрд долларов США. В NASA рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. Вопрос лишь в финансировании. Дополнительные расходы оцениваются в 20-30 млрд долларов.

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