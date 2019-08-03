Россыпью жемчужин: самые живописные озера Абхазии

Абхазию смело можно назвать озерным краем. На небольшой территории республики расположены десятки живописных озер. Особое место среди них занимают горные озера.
Большинство из них ледникового происхождения и находятся высоко в горах. Озера окружены зелеными склонами хребтов, на их берегах растут уникальные растения.
Согласно древним абхазским традициям, купаться в горных озерах запрещено.
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