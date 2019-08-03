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Россыпью жемчужин: самые живописные озера Абхазии

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  • Озеро Рица
  • Живописное озеро Анаан расположено на северном склоне горы Чедым в верховье реки Бзыбь. Максимальная его глубина составляет 42 метра.
  • Озеро находится на высоте 2 000 метров над уровнем моря, в 7 километров от минеральных источников Ауадхары.
  • Озера урочища Агура в Рицинском реликтовом национальном паре. Район озер называют еще плато Каменное или Семиозерьем, но на самом деле озер больше.
  • Озеро Амткял
  • Озеро Дерикуара
  • Озеро Гуарап
  • Озеро Дзоу
  • Озеро Малая Мцра
  • Озеро Чхы
Рица - одна из визитных карточек Абхазии. Озеро расположено на высоте 950 метров над уровнем моря в бассейне реки Бзыбь. Глубина озера достигает 131 метров, а длина – 2,5 километра.

Топ - 10 самых красивых горных озер Абхазии смотрите в фотоленте Sputnik.

Абхазию смело можно назвать озерным краем. На небольшой территории республики расположены десятки живописных озер. Особое место среди них занимают горные озера.

Большинство из них ледникового происхождения и находятся высоко в горах. Озера окружены зелеными склонами хребтов, на их берегах растут уникальные растения.

Согласно древним абхазским традициям, купаться в горных озерах запрещено.

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Теги:
отдых в Абхазии, горы, озера, Абхазия


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