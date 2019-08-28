Этого момента ждали больше года: освобождение Кирилла Вышинского

Киевский апелляционный суд обязал Вышинского по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в своем первом интервью РИА Новости после выхода из-под ареста связал свое освобождение с уходом Петра Порошенко с поста президента украинского государства – благодаря этому прекратилось давление на суд и завершился "безумный проект" по возможному обмену Вышинского.

Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября. Вышинский находился под стражей более 400 дней.

Первые кадры после освобождения журналиста — в фотоленте РИА Новости.

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