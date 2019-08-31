Неделя в объективе Sputnik: День признания независимости, молебен в память и сбор фундука

День международного признания независимости Абхазии, День памяти без вести пропавших, сбор фундука в селе Кутол – самые яркие события недели в фотоленте Sputnik.

В Одиннадцатилетние со дня признания Россией независимости Абхазии в Сухуме отметили праздничным концертом в Абхазской государственной филармонии. В концерте приняли участие Государственный ансамбль песни и танца Абхазии, хореографические ансамбли "Кавказ", "Абаза", "Шаратын", Духовой оркестр Минобороны Абхазии, а также Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной.

В Сухумской средней школе №2 продолжается ликвидация последствий пожара. Из президентского фонда было выделено 72 миллиона рублей на ремонт школы. Строителям нужно заменить кровлю, бетонные перекрытия, отремонтировать всю школу, оснастить ее новой мебелью, заменить внутренние двери, полы, установить отопление, системы видеонаблюдения, пожаротушения и удаления дыма. на данный момент ремонтные работы продолжаются. Первоначальные прогнозы, что школа откроет свои двери к началу учебного года, не оправдались.

Международный день пропавших без вести ежегодно отмечается 30 августа. Родственники погибших и общественность Абхазии возложили цветы к Мемориалу Боевой Славы в Сухуме в память о пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В этот же день в Сухумском кафедральном соборе провели молебен, в память о тех, кто пропал без вести во время Отечественной войны народа Абхазии.

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