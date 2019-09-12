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Вечер драмы и комедии: спектакль МХТ имени Чехова в Сухуме

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  • Спектакль Пролетный гусь МХТ им. А.П. Чехова в РУСДРАМ
  • Спектакль Пролетный гусь МХТ им. А.П. Чехова в РУСДРАМ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Московский художественный театр имени Чехова впервые в Абхазии.

Московский художественный театр имени Антона Чехова впервые прибыл в Абхазию на гастроли в рамках программы "Большие гастроли" Министерства культуры России.

Впервые "Пролетного гуся" показали 17 лет назад. Это история о молодой паре - Марине и Даниле Солодовниковых, которая пережила ужасы войны. Отдушину в жизни влюбленные нашли друг в друге и в их сыне Аркани.

В спектакле задействовано десять актеров, многие из которых известны не только в России, но и за ее пределами. Постановка состоит из двух рассказов писателя Виктора Астафьева – "Пролетный гусь" и "Бабушкин праздник".

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