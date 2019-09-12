Вечер драмы и комедии: спектакль МХТ имени Чехова в Сухуме

Впервые "Пролетного гуся" показали 17 лет назад. Это история о молодой паре - Марине и Даниле Солодовниковых, которая пережила ужасы войны. Отдушину в жизни влюбленные нашли друг в друге и в их сыне Аркани.
В спектакле задействовано десять актеров, многие из которых известны не только в России, но и за ее пределами. Постановка состоит из двух рассказов писателя Виктора Астафьева – "Пролетный гусь" и "Бабушкин праздник".
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