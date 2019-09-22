17:30 22 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.85
  • EUR70.60
Поиск
Фото

Костюмированный "штурм": конспирологи вблизи "Зоны 51" в Неваде

Получить короткую ссылку
3 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AP Photo. John Locher
Участник штурма "Зоны 51" с надувной куклой инопланетянина в Неваде.

С вечера 19 сентября к "Зоне 51" в штате Невада в США стягиваются сторонники гипотезы о существовании инопланетян.

Конспирологи уверены, что в "Зоне 51" в штате Невада правительство Соединенных Штатов втайне от граждан страны и всего мира контактирует с внеземными цивилизациями и ставит опыты над пришельцами.

© AFP 2019 / David Becker
Нашествие охотников за пришельцами: какие тайны хранит "Зона 51" в США

Изначально активисты предлагали штурмовать базу, на которой, по их мнению, армия прячет доказательства визита НЛО на Землю.

На странице мероприятия в Facebook более 2 миллионов человек поставили отметку "Пойду". При этом американские власти предупредили, что любая попытка незаконного доступа к особо охраняемым объектам будет иметь последствия. После этого стало известно, что у "Зоны 51" планируется лишь провести фестиваль единомышленников.

Тем не менее, по меньше мере два человека задержаны около "Зоны 51" — военной базы ВВС США.

Читайте также:

Теги:
инопланетяне, пришельцы, США


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Костюмированный "штурм": конспирологи вблизи "Зоны 51" в Неваде
Летающие черепаха, медведь и статуя Свободы: в Берлине прошёл фестиваль воздушных змеев
Летающие черепаха и статуя Свободы: как прошел фестиваль воздушных змеев в Берлине
Индекс iPhone: сколько дней нужно работать, чтобы позволить себе новинку
Соцсети
Sputnikabkhazia