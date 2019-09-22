Костюмированный "штурм": конспирологи вблизи "Зоны 51" в Неваде

С вечера 19 сентября к "Зоне 51" в штате Невада в США стягиваются сторонники гипотезы о существовании инопланетян.

Конспирологи уверены, что в "Зоне 51" в штате Невада правительство Соединенных Штатов втайне от граждан страны и всего мира контактирует с внеземными цивилизациями и ставит опыты над пришельцами.

Изначально активисты предлагали штурмовать базу, на которой, по их мнению, армия прячет доказательства визита НЛО на Землю.

На странице мероприятия в Facebook более 2 миллионов человек поставили отметку "Пойду". При этом американские власти предупредили, что любая попытка незаконного доступа к особо охраняемым объектам будет иметь последствия. После этого стало известно, что у "Зоны 51" планируется лишь провести фестиваль единомышленников.

Тем не менее, по меньше мере два человека задержаны около "Зоны 51" — военной базы ВВС США.

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