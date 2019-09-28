21:48 28 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.42
  • EUR70.32
Поиск
Фото

Рожденные в неволе: маленькие черепашки спешат на свободу

Получить короткую ссылку
9 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / Amir Cohen
Детеныш морской черепахи в израильском Центре спасения морских черепах в Тель-Авиве.

В начале XX века у израильского побережья жили почти пять тысяч черепах. Сейчас их осталось двести.

В Израильском центре спасения редких морских зеленых черепах появилось потомство. Детеныши редкой особи вызывают большой интерес не только у ученых, но и у простых посетителей центра, особенно у детей.

По данным центра спасения, только 20 самок зеленых черепах гнездятся вдоль израильского побережья Средиземного моря, а период размножения у них длится с мая по август. Чтобы помочь этой вымирающей популяции, природоохранные власти объявили некоторые пляжи заповедниками и перемещают гнезда черепах в безопасные инкубатории.

Смотрите также:



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Рожденные в неволе: маленькие черепашки спешат на свободу
Тот самый Захаров: из жизни ушел великий режиссер
Обзор цен 27 сентября
Обзор цен на рынке Сухума


Соцсети
Sputnikabkhazia