Рожденные в неволе: маленькие черепашки спешат на свободу

В Израильском центре спасения редких морских зеленых черепах появилось потомство. Детеныши редкой особи вызывают большой интерес не только у ученых, но и у простых посетителей центра, особенно у детей.
По данным центра спасения, только 20 самок зеленых черепах гнездятся вдоль израильского побережья Средиземного моря, а период размножения у них длится с мая по август. Чтобы помочь этой вымирающей популяции, природоохранные власти объявили некоторые пляжи заповедниками и перемещают гнезда черепах в безопасные инкубатории.
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