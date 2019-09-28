Рожденные в неволе: маленькие черепашки спешат на свободу

В начале XX века у израильского побережья жили почти пять тысяч черепах. Сейчас их осталось двести.

В Израильском центре спасения редких морских зеленых черепах появилось потомство. Детеныши редкой особи вызывают большой интерес не только у ученых, но и у простых посетителей центра, особенно у детей.

По данным центра спасения, только 20 самок зеленых черепах гнездятся вдоль израильского побережья Средиземного моря, а период размножения у них длится с мая по август. Чтобы помочь этой вымирающей популяции, природоохранные власти объявили некоторые пляжи заповедниками и перемещают гнезда черепах в безопасные инкубатории.

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