Праздник "Амшен", "Сердце Сибири" и бодибилдинг в бикини: самые яркие фото недели

Уходящая неделя запомнилась яркими красками, в Абхазии отпраздновали армянский праздник "Амшен", в Чехии состоялась традиционная гонка на ретровелосипедах в исторических костюмах, ну а в Бишкеке соревновались женщины-бодибилдеры в бикини.
Парк Галицкого в Краснодаре был награжден международной премией Urban Parks Awards, которая присуждается за вклад в развитие парков и общественных пространств.
Россия начала готовиться к 75-летию Победы в Великой отечественной войне: в новосибирском мемориальном комплексе "Монумент Славы" зажгли вечный огонь, доставленный от могилы Неизвестного солдата.
На Красной площади прошел марш, приуроченного к годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади.
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