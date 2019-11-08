Праздник "Амшен", "Сердце Сибири" и бодибилдинг в бикини: самые яркие фото недели

Необычные соревнования, подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной и объятья Трампа - лучшие фотографии недели со всей планеты в подборке Sputnik.

Уходящая неделя запомнилась яркими красками, в Абхазии отпраздновали армянский праздник "Амшен", в Чехии состоялась традиционная гонка на ретровелосипедах в исторических костюмах, ну а в Бишкеке соревновались женщины-бодибилдеры в бикини.

Парк Галицкого в Краснодаре был награжден международной премией Urban Parks Awards, которая присуждается за вклад в развитие парков и общественных пространств.

Россия начала готовиться к 75-летию Победы в Великой отечественной войне: в новосибирском мемориальном комплексе "Монумент Славы" зажгли вечный огонь, доставленный от могилы Неизвестного солдата.

На Красной площади прошел марш, приуроченного к годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади.

Смотрите также: