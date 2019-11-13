Барабулька "рекой": один день из жизни рыбаков в Сочи

Ловить рыбу в Черном море можно с волнорезов, с берега и пирса. Но особое удовольствие - выйти в открытое море. Смотрите в фотоленте Sputnik, какой улов приносят сочинские рыбаки.

В Черном море обитает около 190 видов рыб. Из них морских только 144 вида, остальные — пресноводные. Не все из морских рыб съедобные.

Но вот барабулька, из семейства кефалевых, любимое блюдо на столе многих жителей черноморского побережья. Название "барабулька" — это русская интерпретация итальянского слова barbone, что в переводе означает "большая борода".

Эта вкусная рыбка обитает у берегов, зимой уходит на глубину. Ловят барабульку на морского червя, креветок, мясо краба и мидий. Используют донные удочки и поплавочные снасти.

Только выловленная рыба попадает на рынок, откуда ее разбирают в считанные минуты.

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