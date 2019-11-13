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Мама зовет: маленькие свинки улепетывают от туристов в лесу

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Sputnik Абхазия

Туристам удалось заснять на видео прогулку мамы-свиньи и ее четырех поросят в Галском районе Абхазии.

Семейство свиней вышло на прогулку, когда неожиданно на лесной тропинке оказался человек. Туристам в Галском районе Абхазии удалось заснять на камеру телефона забавное видео с прогулкой поросят в лесу.

На кадрах видно, как свинья замешкалась при виде туриста. Подумав несколько секунд, животное на всякий случай бросилось бежать, примеру мамы последовали и четыре ее маленьких поросенка. Следует отметить, что мать, отбежав на несколько метров от туриста, остановилась и подождала своих поросят.

Казалось бы, на этом видео почти ничего не происходит, однако смотреть на то, как забавные поросята кидаются наутек вслед за мамой, смешно виляя своими хвостиками, можно бесконечно.

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