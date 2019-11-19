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Чтоб меня!: котики в шоке от преображения хозяев

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Sputnik Абхазия

Забавное видео с котами, чьи хозяева "превращаются" в своих питомцев с помощью специального приложения, выложили в YouTube. Их реакция бесценна! Смотрите на видео.

Пользователи приложении для съемки видео TikTok используют специальный "животный" эффект, чтобы удивить своих питомцев.

Этот эффект позволяет снять видео с маской кота.

В видеоподборке показано, как реагируют звери, увидев рядом с собой не хозяина, а похожего на них сородича.

Некоторые просто выпучивают глаза, пытаются отодвинуться от неведомого "существа" подальше, а кто-то сравнивает реальность с тем, что видит на экране телефона.

Социальная сеть TikTok была запущена в 2016 году. В Китае Tik Tok известна как Douyin и является ведущей платформой для коротких видео. Социальная сеть популярна также и в других странах мира.

В TikTok доступно много эффектов. Для каждого пользователя алгоритмами подбираются индивидуальные ролики, на основе его интересов. 

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