Юбилей главного мушкетера: Михаилу Боярскому исполнилось 70 лет

Человек с гитарой и в шляпе, истинный петербуржец и преданный футбольный фанат, артист, сыгравший сотню ролей в кино и спевший немало песен, стал по-настоящему народным.

Сегодня день рождения отмечает Народный артист России Михаил Боярский. Одним из первых его поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что Михаил Сергеевич — необычайно талантливый, обаятельный и энергичный человек.

"Вы обогатили отечественный театр, эстраду и кинематограф яркими, самобытными, запоминающимися работами. По праву снискали профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений — и в родном Санкт-Петербурге, и во всей нашей огромной стране, и далеко за ее пределами", — написал Путин в своем обращении к Народному артисту России.

Сам актер считает, что 70 лет - солидный возраст. Время, которое всецело нужно посвящать семье, друзьям и близким. Тем не менее отмечать круглую дату артист будет на сцене. В театре Ленсовета пройдет премьера спектакля "В этом милом старом доме". Вместе с юбиляром в постановке играет его супруга Лариса Луппиан.

У Михаила Сергеевича большая и успешная семья. Их браку с актрисой Ларисой Луппиан уже 42 года. Их сыну 39 лет, он депутат Госдумы. Дочке Лизе 33 года, она удостоена почетного звания Заслуженной артистки России.

Михаил Боярский окончил актерский факультет Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. После выпуска попал в труппу театра имени Ленсовета и сразу стал играть в нескольких спектаклях.

Одной из ключевых работ восходящей звезды, принесшей славу и узнаваемость, стала главная роль в двухсерийном мюзикле "Собака на сене". Картина имела успех, а запоминающаяся актерская игра пророчила ему славу.

Так и случилось, звездный час для него настал с выходом на экраны фильма "Д’Артаньян и три мушкетера". Запоминающийся образ и восхитительная игра актера, принесли ему настоящую всесоюзную славу.

В послужном списке у Боярского 150 ролей в кино и три десятка театральных работ. А песни, которые он исполняет, знает и любит вся страна.

Смотрите также: