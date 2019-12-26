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Юбилей главного мушкетера: Михаилу Боярскому исполнилось 70 лет

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© Sputnik / В. Уваров
Михаил Боярский (в центре) в роли Волка. Кадр из музыкального фильма-сказки "Мама". Режиссер Элизабета Бостан. Кинокомпании: Мосфильм, "Букурешть", "Ралюкс-фильм". Обладатель специального приза жюри "Серебряный кубок" на МКФ для детей и юношества в Венеции-77.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191226/1029099361/Yubiley-glavnogo-mushketera-Mikhailu-Boyarskomu-ispolnilos-70-let.html

Человек с гитарой и в шляпе, истинный петербуржец и преданный футбольный фанат, артист, сыгравший сотню ролей в кино и спевший немало песен, стал по-настоящему народным.

Сегодня день рождения отмечает Народный артист России Михаил Боярский. Одним из первых его поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что Михаил Сергеевич — необычайно талантливый, обаятельный и энергичный человек.

"Вы обогатили отечественный театр, эстраду и кинематограф яркими, самобытными, запоминающимися работами. По праву снискали профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений — и в родном Санкт-Петербурге, и во всей нашей огромной стране, и далеко за ее пределами", — написал Путин в своем обращении к Народному артисту России.

Сам актер считает, что 70 лет - солидный возраст. Время, которое всецело нужно посвящать семье, друзьям и близким. Тем не менее отмечать круглую дату артист будет на сцене. В театре Ленсовета пройдет премьера спектакля "В этом милом старом доме". Вместе с юбиляром в постановке играет его супруга Лариса Луппиан.

У Михаила Сергеевича большая и успешная семья. Их браку с актрисой Ларисой Луппиан уже 42 года. Их сыну 39 лет, он депутат Госдумы. Дочке Лизе 33 года, она удостоена почетного звания Заслуженной артистки России.

© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Михаил Боярский окончил актерский факультет Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. После выпуска попал в труппу театра имени Ленсовета и сразу стал играть в нескольких спектаклях.

Одной из ключевых работ восходящей звезды, принесшей славу и узнаваемость, стала главная роль в двухсерийном мюзикле "Собака на сене". Картина имела успех, а запоминающаяся актерская игра пророчила ему славу.

Так и случилось, звездный час для него настал с выходом на экраны фильма "Д’Артаньян и три мушкетера". Запоминающийся образ и восхитительная игра актера, принесли ему настоящую всесоюзную славу.

В послужном списке у Боярского 150 ролей в кино и три десятка театральных работ. А песни, которые он исполняет, знает и любит вся страна.

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