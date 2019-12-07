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Изумляющие фотографии дикой природы: победители конкурса LUMIX People's Choice Award

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"Большие уши". Фотографу Валерию Малееву (Valeriy Maleev) посчастливилось увидеть длинноухого тушканчика во время экспедиции в пустыню Гоби. Загадочный зверек никого не оставит равнодушным.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191207/1028968338/izumlyayushhie-fotografii-dikoj-prirody-pobediteli-konkursa-lumix-peoples-choice-award.html

В лучших фотографиях конкурса, привлекшего участников из 95 стран, запечатлелись трогательные моменты из жизни дикой природы и ее ошеломляющая красота.

Премия LUMIX People's Choice Award – часть конкурса "Фотограф года дикой природы", организованного Британским Музеем естественной истории.

CC BY 2.0 / Brian Gratwicke / Gastrotheca cornuta
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Перед участниками ставят задачу – сделать фотографии природы, побуждающие зрителей задуматься о собственном месте в мире и своей ответственности за его сохранность.

Из 48 тысяч трогательных снимков судьи выбрали 25 работ-финалистов, из которых методом голосования определился главный победитель. Им стал британский фотограф Дэвид Ллойд с портретом львов.

Работы всех лауреатов будут представлены на выставке, которая пройдет в Музее естественной истории, но вы можете увидеть их прямо сейчас в фотоленте РИА Новости.

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Изумляющие фотографии дикой природы: победители конкурса LUMIX People's Choice Award
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