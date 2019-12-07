Изумляющие фотографии дикой природы: победители конкурса LUMIX People's Choice Award

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В лучших фотографиях конкурса, привлекшего участников из 95 стран, запечатлелись трогательные моменты из жизни дикой природы и ее ошеломляющая красота.
Премия LUMIX People's Choice Award – часть конкурса "Фотограф года дикой природы", организованного Британским Музеем естественной истории.
Перед участниками ставят задачу – сделать фотографии природы, побуждающие зрителей задуматься о собственном месте в мире и своей ответственности за его сохранность.
Из 48 тысяч трогательных снимков судьи выбрали 25 работ-финалистов, из которых методом голосования определился главный победитель. Им стал британский фотограф Дэвид Ллойд с портретом львов.
Работы всех лауреатов будут представлены на выставке, которая пройдет в Музее естественной истории, но вы можете увидеть их прямо сейчас в фотоленте РИА Новости.
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