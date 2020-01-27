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Раздача золотых граммофонов: самые яркие кадры с вручения "Грэмми"

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© REUTERS / Monica Almeida
Певица Билли Айлиш с наградами после вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200127/1029320630.html

В Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Кто получил золотой граммофон в этом году - в фотоленте Sputnik.

Триумфатором церемонии в этом году стала 18-летняя певица Билли Айлиш. Она собрала все награды в четырех основных номинациях: "альбом года" "запись года", "песня года" и "лучший новый артист". Айлиш повторила достижение 39-летней давности музыканта Кристофера Кросса, который также получил статуэтки в четырех главных категориях.

Певица Lizzo, у которой было больше всех номинаций, удостоена трех наград. Рэпер Lil Nas X завоевал две награды за песню "Old Town Road". Лучшим рэп-альбомом стал "Igor" исполнителя Tyler, The Creator. Лучшим рок-альбомом - "Social Cues" группы Cage The Elephant. 

В этом году "Грэмми" также удостоилась бывшая первая леди США Мишель Обама за аудиоверсию своей книги "Моя история".

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Раздача золотых граммофонов: самые яркие кадры с вручения "Грэмми"
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