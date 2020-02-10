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Церемония вручения "Оскар-2020": лучшие моменты

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© AP Photo. Chris Pizzello
Режиссер Пон Чжун Хо во время получения статуэтки премии "Оскар" за лучший фильм в Лос-Анджелесе.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200210/1029427518/Tseremoniya-vrucheniya-Oskar-2020-luchshie-momenty.html

Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" (Oscar) присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук.

Очередная, 92-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" проходила в Голливуде на сцене знаменитого Dolby Theatre в ночь на 10 февраля.

Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" (Oscar) присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук.

Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" стал лучшей картиной года, впервые главный "Оскар" был присужден ленте не на английском языке. Он завоевал еще три награды: за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм.

Рене Зеллвегер выбрали лучшей актрисой за роль Джуди Гарленд в байопике о легендарной певице. Хоакин Феникс удостоился своей первой премии киноакадемии за роль Артура Флека в фильме "Джокер".

О других победителях читайте в материале Sputnik>>

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