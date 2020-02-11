Шторм "Киара" прошелся по Европе: последствия стихии

На Центральную и Северную Европу обрушился шторм "Киара", принеся с собой сильный ветер и проливные дожди.

Удар стихии пришелся в основном на Британские острова, Германию, Нидерланды, Норвегию, Бельгию, Францию, Чехию и Словению. В Великобритании шторм стал сильнейшим за последние семь лет. Он привел к сильным разрушениям, наводнениям и подтоплениям домов. В результате шторма в Соединенном Королевстве погибли три человека.

На французском острове Корсика из-за "Киары" был объявлен "оранжевый" уровень метеоопасности. Сильный ветер и шторма стали причиной ограничения движения транспорта.

По всей Европе отменили сотни авиарейсов. В некоторых регионах остановилось железнодорожное сообщение из-за упавших на рельсы деревьев. Власти призывали людей по возможности не покидать свои дома.

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