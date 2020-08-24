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Сверхсовременное вооружение: военно-технический форум "Армия-2020"

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© Sputnik / Kirill Kallinikov
На выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".
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Sputnik Абхазия
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В подмосковной Кубинке, в выставочном центре "Патриот, состоялась церемония открытия международного военно-технического форума "Армия-2020".

С 24 по 26 августа - это дни работы специалистов, а с 27 по 29 августа экспозиция будет открыта для всех желающих.

В Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино одновременно пройдут два международных военных мероприятия.

За пять лет в Армейских играх приняли участие свыше 20 тысяч представителей армий 40 стран. В этом году Министерство обороны Российской Федерации пригласило для участия в играх военных из 90 государств, в том числе стран НАТО. 

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