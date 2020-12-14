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С днем примата: сухумские "космонавты" и другие обезьяны со всего мира

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  • Сухумский обезьяний питомник
  • Тренировка обезьян перед полетом в космос в Сухумском питомнике. Архивное фото
  • Обезьянки в сухумском питомнике во время отключения электричества, 26 февраля 2019
  • Сухумский обезьяний питомник
© Sputnik / Владимир Акимов
Научный сотрудник Сухумского обезьянего питомника кормит обезьян фруктами.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201214/1029022301.html

14 декабря отмечается Международный день обезьян. Праздник появился случайно благодаря американскому художнику Кейси Сорроу, который в 2000 году сделал пометку в календаре друга об обезьяньем празднике.

Сегодня многие зоопарки мира участвуют в проведении праздника, посвященного приматам.

Абхазия тоже славится своими приматами, которые и науке помогли, и в космос слетали. Особенные обезьянки обитают в Сухумском питомнике.

Сухумский питомник обезьян был создан в 1927 году. На его базе в 1957 году был основан Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии (НИИЭПиТ), ставший в советское время научным центром всесоюзного и международного значения. Питомник решили создать именно в Сухуме, так как климатические условия здесь сходны с тропиками. Кроме того, в Абхазии растут фрукты и овощи, нужные для питания обезьян. 

Сотрудники института в 80-х годах занимались подготовкой животных для первых полетов обезьян-космонавтов в космос на биоспутниках. Все обезьяны-космонавты вернулись на Землю.

На сегодняшний день в Сухумском питомнике обезьян проживает около 600 приматов.

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