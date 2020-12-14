С днем примата: сухумские "космонавты" и другие обезьяны со всего мира

Сегодня многие зоопарки мира участвуют в проведении праздника, посвященного приматам.
Абхазия тоже славится своими приматами, которые и науке помогли, и в космос слетали. Особенные обезьянки обитают в Сухумском питомнике.
Сухумский питомник обезьян был создан в 1927 году. На его базе в 1957 году был основан Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии (НИИЭПиТ), ставший в советское время научным центром всесоюзного и международного значения. Питомник решили создать именно в Сухуме, так как климатические условия здесь сходны с тропиками. Кроме того, в Абхазии растут фрукты и овощи, нужные для питания обезьян.
Сотрудники института в 80-х годах занимались подготовкой животных для первых полетов обезьян-космонавтов в космос на биоспутниках. Все обезьяны-космонавты вернулись на Землю.
На сегодняшний день в Сухумском питомнике обезьян проживает около 600 приматов.
Читайте также:
- Горячая каша и теплая клетка: как приматы Сухумского питомника переносят зиму
- "Чачу будешь?": приключения сбежавшей из сухумского питомника обезьяны Машки
- Подвиг сухумских обезьян
- Виртуальная Абхазия: Сухумский обезьяний питомник