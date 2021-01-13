01:25 14 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.53
  • EUR89.78
Поиск
Фото

Абхазский новый год: праздник Ажьырныхуа в селе Тхина

Получить короткую ссылку
11110
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ажьырныхуа – один из главных праздников в цикле обрядов традиционной этнической религии абхазов, отмечается и в восточной, и в западной частях Абхазии.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/0d/1031629721.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210113/1031630005/Abkhazskiy-novyy-god-prazdnik-Azhyrnykhua-v-sele-Tkhina.html

Ажьырныхуа – один из главных праздников в традициях абхазов, его отмечают в ночь с 13 на 14 января. Смотрите в нашей фотоленте, как в этом году провели праздник в семье Матуа из села Тхина.

Ажьырныхуа – один из главных праздников в Абхазии, это семейный, родовой праздник, который связан с божеством кузни и кузнечного ремесла и имеет тысячелетнюю историю. В первую очередь его отмечают те семьи, у которых есть родовая кузня-ажьира.

Ежегодно в этот вечер вся семья собирается в отцовском доме и идет к кузне – ажьира, где старший в роду произносит молитву Всевышнему и Богу кузни Шашвы.

© Foto / Марина Барцыц
Священное время ритуала Ажьырныхуа

Молящийся просит о благополучии для рода и для всех членов семьи. Праздник Ажьырныхуа проводят также и семьи, в которых нет родовой кузни.

Ажьырныхуа проводят с заходом солнца, когда вся семья (кроме хозяйки дома и невесток) направляется к кузне, и старший в семье произносит моление, обращенное к Всевышнему. До этого с утра вся семья готовится к традиционному ритуалу. Важную часть в этом процессе занимает жертвоприношение, в семьях, где есть родовые кузни, режут коз или петухов по количеству членов семьи.

Обычно коз режут с периодичностью раз в несколько лет, однако есть семьи, в которых коз приносят в жертву ежегодно. Помимо петухов, на каждого члена семьи пекут лепешки с сыром и вручную изготавливают свечи, которые зажигаются во время молитвы в кузне.

На следующий день после праздника абхазы ходят в гости друг к другу, посещают соседей, родственников. В этот день большое значение придается всем поступкам и словам.

Читайте также:


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Абхазский новый год: праздник Ажьырныхуа в селе Тхина
Власти хотят, чтобы люди боялись: задержанный в Латвии русскоязычный журналист Линдерман
График выплат российских пенсий в Абхазии: январь


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться