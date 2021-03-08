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"Амазонки" в белых халатах: женщины-медики в фотоленте Sputnik

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Врач Гудаутского госпиталя для пациентов с COVID-19 вышла подышать свежим воздухом.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210308/1031971945.html

К Международному женскому дню агентство Sputnik подготовило фотоленту с женщинами-медиками из разных стран.

Профессия медика издревле вызывает уважение в обществе и пациенты всегда с большой надеждой и верой обращаются к ним за помощью. С начала пандемии коронавирусной инфекцией и без того не простая работа врачей стала практически подвигом.

Зачастую медикам приходится неделями находиться в больницах и госпиталях, спасая жизни людей, и тем самым подвергая опасности себя. Не редки случаи, когда они заражались коронавирусом от пациентов и погибали от этого заболевания.

В фотоленте Sputnik собраны фотографии женщин-медиков, которые, несмотря на все сложности, выполняют клятву Гиппократа. Среди них есть медсестра из Гудаутского ковидного госпиталя, медучреждений России, Италии, США, Великобритании и еще около десятка стран.

Пандемия стала настоящим испытанием для всей мировой медицины. Она вскрыла едва ли не все слабые места в этой сфере и заставила все мировое сообщество по-другому взглянуть на состояния здравоохранения в целом, внедрить новые подходы в лечении, новые методики и условия работы медиков.

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