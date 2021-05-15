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Здесь теперь опасно: палестинцы покидают свое жилье

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© REUTERS / Mohammed Salem
Палестинцы собираются на месте разрушенных домов после израильских авиационных и артиллерийских ударов в секторе Газа.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210515/1032423391.html

На границе Израиля и сектора Газа не прекращаются ракетные обстрелы, гибнут люди. Разрушено несколько тысяч жилых домов, в анклаве нет электричества. Палестинцы уезжают из родных мест.

Около 10 тысяч палестинцев в секторе Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающихся боевых действий, по сведениям Организации Объединенных Наций. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на данные заявления гуманитарного координатора ООН Линн Хастингс.

По ее информации, люди укрываются в школах, мечетях и других местах. Доступ к воде, пище, гигиене и медицинским услугам ограничен.

Как указала Хастингс, больницы, водоснабжение, канализация зависят от электроснабжения, а топливо для его обеспечения закончится в воскресенье.

"Израильские власти и палестинские вооруженные группы должны немедленно разрешить ООН и нашим гуманитарным партнерам завезти топливо, продовольствие и медикаменты и развернуть гуманитарный персонал", - подчеркнула координатор.

Кадры из пустеющих поселений — смотрите в фотоленте.

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