Здесь теперь опасно: палестинцы покидают свое жилье

На границе Израиля и сектора Газа не прекращаются ракетные обстрелы, гибнут люди. Разрушено несколько тысяч жилых домов, в анклаве нет электричества. Палестинцы уезжают из родных мест.

Около 10 тысяч палестинцев в секторе Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающихся боевых действий, по сведениям Организации Объединенных Наций. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на данные заявления гуманитарного координатора ООН Линн Хастингс.

По ее информации, люди укрываются в школах, мечетях и других местах. Доступ к воде, пище, гигиене и медицинским услугам ограничен.

Как указала Хастингс, больницы, водоснабжение, канализация зависят от электроснабжения, а топливо для его обеспечения закончится в воскресенье.

"Израильские власти и палестинские вооруженные группы должны немедленно разрешить ООН и нашим гуманитарным партнерам завезти топливо, продовольствие и медикаменты и развернуть гуманитарный персонал", - подчеркнула координатор.

Кадры из пустеющих поселений — смотрите в фотоленте.