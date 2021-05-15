Здесь теперь опасно: палестинцы покидают свое жилье

Около 10 тысяч палестинцев в секторе Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающихся боевых действий, по сведениям Организации Объединенных Наций. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на данные заявления гуманитарного координатора ООН Линн Хастингс.
По ее информации, люди укрываются в школах, мечетях и других местах. Доступ к воде, пище, гигиене и медицинским услугам ограничен.
Как указала Хастингс, больницы, водоснабжение, канализация зависят от электроснабжения, а топливо для его обеспечения закончится в воскресенье.
"Израильские власти и палестинские вооруженные группы должны немедленно разрешить ООН и нашим гуманитарным партнерам завезти топливо, продовольствие и медикаменты и развернуть гуманитарный персонал", - подчеркнула координатор.
Кадры из пустеющих поселений — смотрите в фотоленте.