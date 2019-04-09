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Участники акции против Brexit у здания парламента Великобритании в Лондоне. 17 января 2019

Закон, предотвращающий "жесткий" Brexit, приняли в Великобритании

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
Политика
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Законопроект, который обязывает правительство Великобритании просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из Евросоюза без соглашения, получил королевскую санкцию и стал законом в понедельник 8 апреля.

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Британские парламентарии обязали правительство страны просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из Евросоюза без соглашения.

© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Соответствующий закон получил одобрение обеих палат парламента, а затем королевскую санкцию в понедельник 8 апреля, сообщает РИА Новости.

По мнению авторов документа, законопроект дает возможность в последнюю минуту избежать катастрофы выхода из Евросоюза без соглашения.

Отмечается, что право определить срок необходимой отсрочки Brexit документ предоставляет премьер-министру страны Терезе Мэй. Ранее Мэй заявила о намерениях просить Брюссель перенести дедлайн Brexit с 12 апреля на более поздний срок.

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Парламент Великобритании 29 марта в третий раз отверг предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение с Евросоюзом. Между тем, к 12 апреля Британия должна представить Брюсселю свой план действий или же покинуть объединение в этот день.

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Теги:
ЕС, Brexit, Великобритания


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