Новые антироссийские санкции ограничат доступ Москвы к международным банкам

Второй пакет антироссийских санкций США предполагает ограничения в отношении российского госдолга и требование к международным организациям не предоставлять Москве кредиты.

СУХУМ, 2 авг- Sputnik. Вашингтон будет против выдачи любого кредита, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявлении Госдепартамента США.

Сейчас МВФ не кредитует Россию, а Всемирный банк, в котором США играют ведущую роль, ограничил новые проекты на фоне разногласий Москвы и Вашингтона по Украине.

Также американским банкам запретили участие в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях, а также запретили выдавать правительству России кредиты в иностранной валюте.

Кроме того, налагаются дополнительные экспортные ограничения в рамках списка товаров и технологий, утвержденного американским Министерством торговли. Они касаются только материалов, связанные с оружием массового уничтожения.

"Выдача лицензий на экспорт этих материалов российским компаниям, принадлежащим государству или финансирующимся им, будет рассматриваться исходя из презумпции отказа", — говорится в заявлении Госдепа.

При этом существующие контракты продолжат действовать.

Как утверждают в Госдепе, санкции ограничат доступ России к системе банков развития, американскому рынку при первичном размещении нерублевого суверенного долга и нерублевого финансирования долга, а также к материалам из США, которые стратегически важны для российской программы химического и биологического оружия.

"Эти меры могут сократить доступ России к миллиардам долларов взаимной коммерческой деятельности с США", — заявили в ведомстве.

Как и в случае с первым пакетом санкций, новые ограничения вступят в силу через 15 дней после того, как о них уведомят конгресс, — то есть 19 августа. Они будут действовать как минимум год, а отменить их могут при условии, что Москва продемонстрирует международным инспекторам "гарантии неприменения химического оружия" и выплатит "возмещение жертвам нападения в Солсбери".

О том, что США вводят второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей, стало известно в пятницу 2 июля. Поводом для этого в Вашингтоне назвали то, что Москва не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона "О контроле за химическим и биологическим оружием". Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа прошлого года.

Как отметила представитель МИДа России Мария Захарова, новые санкции в основном дублируют меры, введенные в предыдущие годы, но не давшие результата. По ее мнению, тем самым Вашингтон выставляет напоказ свое бессилие. "Тот факт, что нынешние санкции станут по счету 72-ми с 2011 года, наглядно демонстрирует крах всех предыдущих попыток давления и обреченность новых", — сказала дипломат.

Несмотря на "откровенную провокацию" в деле об отравлении Скрипалей, США вновь пользуются этим инцидентом как предлогом для санкций, добавила Захарова, напомнив, что Россия давно ликвидировала запасы химического оружия, в чем неоднократно могли убедиться международные инспекторы.

Отравление в Солсбери

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию отравили в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позже Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", которых назвал "офицерами ГРУ", — Александра Петрова и Руслана Боширова. Но затем сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что были в Британии как туристы и не связаны со спецслужбами.

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