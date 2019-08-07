Путин и Зеленский обсудили перспективы урегулирования конфликта на Донбассе

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Лидеры России и Украины, Владимир Путин и Владимир Зеленский, обсудили по телефону перспективы взаимодействия в "нормандском формате".

Как отмечается на сайте Кремля, стороны подтвердили исключительную важность реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. Путин и Зеленский отметили также необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы.

Российский лидер отметил, что для деэскалации конфликта на юго-востоке Украины нужно, прежде всего, исключить обстрелы населенных пунктов украинскими войсками, "приводящие к жертвам среди мирного населения".

Он также заявил Зеленскому о важности "неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения".

Президенты условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц, отметили в Кремле.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева, отмечается на сайте.

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