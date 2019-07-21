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Украинский военнослужащий, архивное фото

Украина сорвала перемирие на Донбассе, заявили в ДНР

© Sputnik / Игорь Маслов
В мире
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Украинские силовики нарушили бессрочный режим прекращения огня на Донбассе, объявленный с 21 июля.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Украинские силовики нарушили перемирие на Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Встреча контактной группы по Украине в Минске
РИА Новости
Контактная группа по Донбассу согласовала в Минске новое перемирие с 21 июля

Отмечается, что обстрел был зафиксирован спустя 12 часов 53 минуты с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия. Украинские военнослужащие из стрелкового оружия стреляли по направлению Лебединское — Новая Таврия, сообщили в ДНР.

При этом в Народной милиции ЛНР заявили, что не зафиксировали нарушений режима прекращения огня.

В Совфеде России нарушение режима прекращения огня на Донбассе назвали демонстрацией неуважения к договоренностям.

"Это демонстрация того, что они не намерены выполнять решения высшего руководства Украины. Если власти не будут пресекать подобные нарушения перемирия, это демонстрация того, что это делается при их попустительстве, подстрекательстве",- заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в интервью RT.

Ранее Sputnik сообщал, что контактная группах на переговорах по Донбассу в Минске договорилась об очередном режиме прекращения огня в Донбассе с 00.01 21 июля.

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Теги:
перемирие, Украина, Донбасс


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