Украина сорвала перемирие на Донбассе, заявили в ДНР

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Украинские силовики нарушили перемирие на Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что обстрел был зафиксирован спустя 12 часов 53 минуты с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия. Украинские военнослужащие из стрелкового оружия стреляли по направлению Лебединское — Новая Таврия, сообщили в ДНР.

При этом в Народной милиции ЛНР заявили, что не зафиксировали нарушений режима прекращения огня.

В Совфеде России нарушение режима прекращения огня на Донбассе назвали демонстрацией неуважения к договоренностям.

"Это демонстрация того, что они не намерены выполнять решения высшего руководства Украины. Если власти не будут пресекать подобные нарушения перемирия, это демонстрация того, что это делается при их попустительстве, подстрекательстве",- заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в интервью RT.

Ранее Sputnik сообщал, что контактная группах на переговорах по Донбассу в Минске договорилась об очередном режиме прекращения огня в Донбассе с 00.01 21 июля.

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