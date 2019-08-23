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Евросоюз призвал Москву и Вашингтон не вступать на путь новой гонки вооружений

© Sputnik / Сергей Орлов
Политика
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Президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Евросоюз призывает Россию и США к активному диалогу по контролю над вооружениями и предостерегает от новой гонки вооружений, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного чиновника в структурах ЕС.

"ЕС неоднократно подчеркивал свою позицию в отношении важности договора РСМД, который внес значительный вклад в европейскую и международную безопасность и стабильность", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Евросоюз призывает Москву и Вашингтон добиваться дальнейшего сокращения их арсеналов, включая стратегическое и нестратегическое, развернутое и неразвернутое ядерное оружие.

© Sputnik / Сергей Гунеев
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"Мы приветствовали бы скорейший и активный диалог о будущем нового СНВ после 2021 года и о других механизмах контроля над вооружениями", - отметил чиновник.

Учитывая возросшую напряженность, необходимо быть осторожны, чтобы не вступить на путь новой гонки вооружений, которая нивелировала бы значительные сокращения, достигнутые после окончания Холодной войны, уверен он.

В пятницу 23 августа президент России Владимир Путин заявил, что проведенные 18 августа США испытания ракеты подтверждают имевшиеся у России ранее сведения, что Вашингтон занимается созданием оружия, ранее запрещенного договором РСМД (прекратил действовать 2 августа).

Президент сказал, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, поручил Минобороны, МИД и другим ведомствам проработать меры по подготовке симметричного ответа.

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Теги:
Евросоюз, Вашингтон, Москва


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