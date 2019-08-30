Вторая попытка: ситуацию на границе между Южной Осетией и Грузией снова обсудят на МПРИ

В четверг 29 августа делегация Южной Осетии покинула 95-ю встречу в формате МПРИ из-за отказа Грузии пойти на компромисс по вопросу возведения блокпоста на госгранице республики.

СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Грузия не выполнила требование Южной Осетии убрать до утра пятницы 30 августа блокпост в районе села Уиста (Цнелис), ситуацию обсудят на встрече в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), сообщает Sputnik Южная Осетия.

"По настоянию нашей стороны в пятницу пройдет техническая встреча в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Стороны еще раз обсудят складывающуюся на границе обстановку", – цитирует агентство полпреда президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурата Джиоева.

Несколько дней назад в районе села Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии в непосредственной близости от домов местных жителей грузинские силовики приступили к строительству полицейских блокпостов. МИД Южной Осетии назвал эти действия выражением "прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии". Югоосетинские силовики сформировали сводный отряд для охраны участка госграницы Южной Осетии в районе села.

Встречи в формате МПРИ проходят на регулярной основе с 2009 года. В них традиционно участвуют представители Южной Осетии, России и Грузии, они проводятся при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза.

В четверг 29 августа югоосетинская сторона покинула очередную встречу из-за отказа Грузии убрать блокпост в Цнелис.

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