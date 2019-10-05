"Мы разочарованы": делегация КНДР прервала рабочие переговоры с США

Делегация КНДР во главе с Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, в субботу проводила официальные рабочие переговоры впервые после февральского саммита в Ханое.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

"Мы разочарованы тем, что США не положили ничего на стол переговоров. Теперь на США лежит ответственность за продолжение переговоров", - заявил Ким Мён Гиль, его слова приводит издание Dagens Nyheter.

Северокорейские дипломаты покинули место проведения рабочей встречи с делегацией США в Стокгольме, не дожидаясь конца переговоров.

По словам Ким Мён Гиля, которые приводит агентство Рёнхап, "США явились с пустыми руками", не учтя требования КНДР.

"До сих пор США использовали гибкий подход, новый способ, проводя инициативную политику, и тем самым дали нам повод для ожиданий, однако явились ни с чем и сильно разочаровали нас, в результате чего всякое стремление к переговорам пропало", - заявил Ким Мён Гиль журналистам.

Посол также заявил, что от США зависит, будет ли Пхеньян продолжать экспериментальные запуски межконтинентальных баллистических ракет.

"Мы четко выразили свою позицию. Прекращение ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет, ликвидация ядерного полигона на севере страны, возвращение останков американских солдат, - мы первые предприняли шаги к денуклеаризации и построению доверия, если США искренне ответят на это, тогда мы сможем перейти к следующему этапу, серьезному обсуждению мер по денуклеаризации", - заявил Ким Мён Гиль.

Как отмечает агентство Рёнхап, основные переговоры должны были быть сосредоточены на том, чтобы добиться прогресса в реализации соглашения, достигнутого во время первого саммита США-КНДР в Сингапуре в июне 2018 года. Соглашение включает в себя комплекс обязательств по выстраиванию новых двусторонних отношений, построению прочного и стабильного мира и работу в направлении "полной денуклеаризации" Корейского полуострова.

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